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【一家四口 離家出走】今年可飛泰國嗎？

名人薈萃 09:19 2021/05/16

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泰國旅遊業在2019年經歷了最風光的時刻，外國遊客全年到訪量達3,980萬人次，單是境外遊客就貢獻了泰國GDP的11.9%，因此說旅遊業是泰國經濟的支柱產業之一，實在當之無愧。但隨著疫情開始，起初業界還報以樂觀想法，以為用半年時間怎樣也可以把疫情控制好，然後就可以再度開關讓旅客入境旅遊。誰不知一年多都過去了，各國仍然未能恢復2019年旅客能夠自由旅行的光景。事實上，泰國當然極度希望歡迎旅客前來旅遊，只是，準旅客在旅行前須要做檢測，入境後又需要酒店隔離14天，這種「閒情」真的不是普遍打工仔有的。況且，這裡還未計回港後，再要酒店隔離21天呢？

21天隔離或減計劃吸引力

早前泰旅局（TAT）因應隔離政策而推出「泰國高爾夫球度假隔離住宿方案」，讓遊客入境泰國隔離期間，可在4間指定高爾夫隔離渡假村入住，隔離同時享受揮桿樂趣。這計劃對於高爾夫球發燒友來說有一定的吸引力，因為除了頭幾天需在酒店房檢測和等候陰性檢測報告外，接下來只要取得陰性檢測報告，便可在餘下隔離檢疫期的11天內，享受打高球的樂趣。

看到這裡，大家一定想知道收費如何。4間指定高爾夫隔離渡假村定出來的「高爾夫防疫隔離方案」都價錢相若，大同小異。例如，一位球手入住，收費為109,900泰銖（約2.8萬元）。兩位球手入住，會有折扣優惠，收費為189,900泰銖（約4.8萬元）。這個「Golf Quarantine Package」已包括接機專車、迎賓禮包、15晚住宿連三餐、免費高爾夫球車，11天無限制次揮桿，以及酒店內進行的RT-PCR檢測和Covid-19保險。

另外，泰國政府也推出開國時間表，分4個階段開放給國外遊客到泰國旅遊。當中以第一階段（4至6月）的「0+7」計劃最吸引。已打疫苗的遊客，可在指定範圍內（酒店或特定遊客區）內可以自由活動，過了7天後，就可以無限制的去泰國其他地方。第二階段（7至9月）的沙盒計劃（Sandbox Programme），就是讓已打疫苗遊客在抵達布吉島這先導區域，毋須隔離旅遊。然後7日後可以離開先導區域，到泰國其他地方。第三階段（10至12月），沙盒先導區域會增加至6個，除布吉外，還有喀比，攀牙，蘇梅島，芭堤雅和清邁。

雖然「高爾夫防疫隔離」和「沙盒計劃」有一定吸引力，但如果回港後要進行21天的酒店隔離，相信亦令不少人打退堂鼓。各國要旅遊業死灰復燃，可能都是要還看疫苗護照。至於筆者身處的日本，自從宣布東京奧運不會招待外國遊客之後，不論是政府，民間，甚至是媒體，都沒有再討論日本開放外國遊客的時間表，看來哈日族還未可以「返鄉下」。

 

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撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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