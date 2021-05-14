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【網民熱話】因俾多啲家用　家姐全要父母免稅額　港女大斥自私：爸媽我都有份養！

理財智慧 19:12 2021/05/14

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又到報稅的季節，不少人陸續收到「 綠色炸彈」，家中有兄弟姊妹的人，需和他們商討該如何分配供養父母免稅額。近日在討論區，就有網民控訴姐姐要求扣減全部爸媽免稅額，不與她分享。並稱自己平日給予家用較多，如事主如果要交稅就自己「搞掂」。事主聽後大罵姐姐自私，「爸媽我都有份養！」

事主經歷：

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【網民熱話】淘寶淘私家泳池擺花園　網民大呼羨慕：我缺的是水池嗎？我缺的是花園　【下一頁

帖文一出，引來網民紛紛留言，有網民就建議事主可以先填寫爸媽免稅額，讓稅務局自行處理，「那你不就也報父母免稅額，等稅局要求她解釋該扣減哪位時，到時候稅局叫你地們一人一半」、「不用理她，報稅照填父母其一，待她跟稅局解釋」；亦有網民提出較溫馨的解決方法，「你以後跟家姐說她用了父母免稅額，父親節母親節生日都由她負責吧。」、「屋企人應該有商量，不過起碼都要叫她請你吃一餐好的補數。」

【綠色炸彈】限一個月內交回 稅務局今派發262萬份個別人士報稅表　【下一頁

亦有不少網民認為不應為數百元而爭執，「好心你家姐才交那幾百元稅就算了吧」、「看開D點吧年青人，少少錢就弄到家嘈屋閉為些甚麼呢」、「幾百元？一餐飯的錢也不夠。」、「交那幾百元稅，都談不妥，斤斤計較，還要開帖說她壞話，如果將來父母留下個單位，不就要生死相搏？」 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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