【合約工推介】律政司聘合約法律書記 月薪2.1萬 校對及核證為主

政府又有職位空缺，是次空缺的職位是法律書記。月薪21,340元，職位的要求需在DSE獲第3級或高考兩科高級程度科目考獲E級或以上，並在會考中另外三科考獲第3級，而主要職責為校對工作。不過書記一職將按非公務員合約條款聘任，聘用期一般為12個月。合約屆滿後，續聘與否須視乎屆時律政司的服務需求及受聘人的工作表現而定。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

申請人可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格(通用表格第340號(3/2013修訂版))。申請人也可從公務員事務局互聯網站下載該表格。



申請人須把填妥的申請表格(通用表格第340號(3/2013修訂版))，連同所需證明文件副本，在香港時間2021年5月28日下午6時或之前以親身或郵寄方式送達香港中環下亞厘畢道18號律政中心東翼3樓384室律政司法律草擬科行政組 (查詢電話：3918 4548)。申請人若以郵寄方式遞交申請，信封上的香港郵戳日期將被視為遞交申請日期。逾期遞交的申請將不獲受理。



為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本司，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。



申請人須在申請表格上詳列其學歷及工作經驗，有關資料應包括- (i)由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別; (ii)曾就讀的專上教育課程的科系/課程名稱(如適用); (iii)根據申請表上格式填報所就讀的課程及就業的確實開始和結束日期(如適用); 以及(iv)就業紀錄連同詳細的職責說明(如適用) ，並連同有關的修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本一併遞交。如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。



由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請書上提供正確的電郵地址，並有責任查閱其電郵，以確保邀請信或通知信妥為收悉。



如申請人並非使用指定的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]或申請表上資料不全，其申請概不受理。



申請人如獲邀參加筆試/面試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接到通知。申請人如沒有獲邀參加筆試/面試，則可視作已經落選。

聯絡地址：香港中環下亞厘畢道18號律政中心東翼3樓384室律政司法律草擬科行政組

查詢電話：3918 4548

截止申請日期(日/月/年) ：28/05/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂