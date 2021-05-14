【大行報告】中金料亞盛醫藥旗下藥品國際化潛力出眾　首予「買入」評級潛在升幅逾三成

中金發表研究報告，首次覆蓋亞盛醫藥(06855)予「跑贏行業」評級，目標價60元。該行指公司為主攻細胞凋亡創新藥物，該行相信其差異化產品及中美同時開發的臨床策略，能夠更快地將公司的潛力新型原創小分子藥物推向全球市場，藥物國際化潛力出眾。

該行稱，其後期臨床階段候選藥物市場前景廣闊，並已建立了豐富且差異化的研發管線，料其2021及2022年每股虧損分別3.9元及1.51元人民幣，意味明年虧損將收窄。

亞盛醫藥今日再升3%，近一個月升幅達45%。

大行對亞盛醫藥評級及目標價：

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