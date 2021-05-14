  • 32°C
香港時間 : 2021514日 (五) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】中金料亞盛醫藥旗下藥品國際化潛力出眾　首予「買入」評級潛在升幅逾三成

股樓投資 17:08 2021/05/14

分享：

中金發表研究報告，首次覆蓋亞盛醫藥(06855)予「跑贏行業」評級，目標價60元。該行指公司為主攻細胞凋亡創新藥物，該行相信其差異化產品及中美同時開發的臨床策略，能夠更快地將公司的潛力新型原創小分子藥物推向全球市場，藥物國際化潛力出眾。

該行稱，其後期臨床階段候選藥物市場前景廣闊，並已建立了豐富且差異化的研發管線，料其2021及2022年每股虧損分別3.9元及1.51元人民幣，意味明年虧損將收窄。

亞盛醫藥今日再升3%，近一個月升幅達45%。

大行對亞盛醫藥評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

亞盛醫藥集團－B（06855） 港股

上一篇文章

【姜濤經濟圈】虛擬貨幣熱潮 竟連姜濤幣、Mirror幣都有 持有人數急增

下一篇文章

【合約工推介】律政司聘合約法律書記 月薪2.1萬 校對及核證為主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數