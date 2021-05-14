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【新加坡疫情】交通部長承認難達旅遊氣泡條件 再多24宗本土確診

環球社會熱點 17:06 2021/05/14

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新加坡原定於本月26日與香港啟動旅遊氣泡，但當地新冠肺炎疫情惡化，與香港訂立的旅遊氣泡計劃很大機會再次延期。新加坡交通部長王乙康周五承認，新加坡很可能無法達到啟動旅遊氣泡的條件，將會密切關注當地新冠肺炎病例，最快下周初作出決定。

根據協定，如果新加坡或香港的無關連本地個案7天移動平均數字超過5宗，旅遊氣泡安排會暫停兩周。過去一星期新加坡錄得15宗源頭不明確診個案，7天移動平均數字為2宗，仍低於觸發暫停旅遊氣泡的條件。

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新加坡衛生部宣布，截至周五正午，當地共新增52宗新冠肺炎確診個案，24宗是本地確診，與周四持平，其中13宗與機場群組有關，令群組個案數目增加59宗，是當地最大活躍群組。

還有7宗本土個案源自當地其他群組，其餘4宗未知源頭。

因應疫情，新加坡政府今日公布，由星期日（5月16日）至6月13日起，推行禁堂食、二人外出限聚令以及盡量留家工作（WFH）等封城措施，當局解釋，樟宜機場發現群組感染後，不少曾到機場人士已在社區流動。

日本擴大緊急事態宣言地區 新增北海道等3地【下一頁】

【新加坡疫情】機場群組續擴大 共24宗本土確診創10個月高【下一頁】

責任編輯：林建忠、郭麗明

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