Tesla本周股價下跌15% 馬斯克身家縮水205億美元

特斯拉（ Tesla） CEO馬斯克 （Elon Musk） 自從上周末在《 Saturday Night Live（ 週六夜現場）》露面後引起連串討論， 據《新浪財經網》報道，本周特斯拉的股價已下跌15%，據《福布斯》估計，截至周四收盤，馬斯克的淨資產縮水205億美元至1,455億美元。話雖如此，他仍是全球第3大富豪。

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上星期六，馬斯克出現在《SNL》時，據估計其身價為1,660億美元，這令他成為有史以來最富有的主持人。他在節目中透露自己患有 亞斯伯格症候群 ，更將拿自己的商業計劃開玩笑，討論了最近圍繞比特幣和狗狗幣等加密貨幣的熱話。 雖然馬斯克過去曾公開推廣加密貨幣，但他在節目中稱狗狗幣是一種「騙局」，更因而令到狗狗幣的價值在24小時內暴跌了超過30%。

直到本周三，馬斯克對比特幣的態度突然出現了180度大轉彎，他宣布特斯拉將無限期暫停接受比特幣付款，理由是擔心「比特幣開採和交易中使用化石燃料的情況迅速增加」。受此影響，比特幣股價一度暴跌17%，至4.6萬美元左右。

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華爾街分析師們警告，馬斯克的最新舉動讓加密貨幣投資者感到困惑，並給特斯拉的股價帶來了更多波動。 過去一個月特斯拉的股價一直在下跌， 在通脹擔憂加劇之際，大型科技公司和特斯拉等電動汽車製造商的股票引領了最近的拋售潮。

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