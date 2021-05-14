【旅遊氣泡】香港及新加坡旅遊氣泡疑「戳穿」？　星航出招應對疫情

▲ 新加坡航空包括旗下廉航在內，客流量按年下跌了56.3%。

香港和新加坡的旅遊氣泡將於5月26日實行，但新加坡疫情近日出現反覆，新增超過雙位數的確診數字，令旅遊氣泡能否實行再次成疑。為了應對疫情，星航早前已開始出售客機，籌集資金。

香港和新加坡的旅遊氣泡，未知能否成行。據外媒報道，新加坡航空包括旗下廉航在內，客流量按年下跌了56.3%。而3月份的客流量，更下跌了9成。

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雖然全球多國民眾陸續接種疫苗，但全球旅遊業的需求仍沒回復。新加坡和香港也缺乏境內航空需求，原計劃建立旅遊氣泡，帶動航空等旅遊業。

然而，新加坡再次爆發疫情。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，須於下星期初雙方再檢視實際情況。至於新加坡當局曾稱，旅遊氣泡「很大機會」不能於26日成行。

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旅遊氣泡能否實行尚沒明朗。新加坡航空（Singapore Airlines）日前通過出售11架客機，籌集了20億新加坡元。其行政總裁吳俊鵬表示，今次的買賣將增加集團應對疫情的能力。他將留意市場變化，並尋找和抓緊機會，面對疫情帶來的危機。

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責任編輯：馬意文