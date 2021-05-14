以色列境內爆發種族衝突 猶太阿拉伯裔騷亂不斷

以巴衝突持續升級，同時亦觸發以色列多個猶太人和阿拉伯裔雜居的城市示威，其中中部城市盧德發生嚴重騷亂，當地已進入緊急狀態，並實施宵禁。亦是以色列自1966年以來，首次對阿拉伯社區動用緊急命令。

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以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯持續爆發衝突，以色列近日空襲加沙，甚至出動軍隊支援。自周一以來共119人在衝突中死亡，8人在以色列境內死亡。以色列有阿拉伯裔居民不滿當局所為，在多個城市與猶太人發生衝突。中部城市盧德（Lod）一名25歲阿拉伯人Musa Hasuna 被指牽涉騷亂，其後被34歲的猶太人射殺。在周二（12日）男子葬禮期間，雙方爆發種族衝突，並蔓延至全市。

大量商店和車輛被縱火燒毀及破壞、多間猶太教堂受破壞。雙方投擲石頭及炸彈還撃，造成多人受傷。當地市面氣氛緊張，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 當日宣布盧德進入緊急狀態，於晚上8點起實施宵禁，直至周四（13日）凌晨4點。盧德市長雷維沃（Yair Revivo）表示，當地已經完全失控，甚至爆發內戰。

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盧德市警方於周四凌晨宵禁結束後，禁止非區民進入市內，直至當地時間下午5時。但當地仍爆發衝突，再有猶太人被殺害。由於衝突不斷，國防部按盧德市警方要求，延長宵禁48小時。內塔尼亞胡周四到訪盧德市，特意與當地警察會見，強調目前需盡快讓市面恢復平靜，更警告可隨時出動軍隊平亂。

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有盧德猶太居民批評警察保護不力，因此猶太人社群自發，組織隊伍保護其他猶太裔人士。但當地阿拉伯裔人士視猶太保護組織為挑釁，於是亦不肯讓步。

以色列總人口以猶太裔為主，只有約兩成人為阿拉伯裔。以色列阿拉伯裔居民在生活習慣等一直與猶太人存在分歧，是次衝突或使雙方和平共存的景象破滅。

責任編輯：郭麗明