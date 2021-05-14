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【MPF】美股MPF基金受捧 專家提醒高追風險

Hot Talk 17:39 2021/05/14

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積金評級指，近期多了成員一窩蜂搶買美股MPF，該行提醒高追風險。

強積金（MPF）專家「積金評級」公司的最新統計顯示，4月份以美股基金吸資最勁，吸引近15億元資金淨流入。而一眾受託人之中，又以宏利的北美股票MPF最受捧，約佔12%。

不過，專家警示大牛市逾10年的美股，未免位高勢危，提醒打工仔切忌重錘出擊及一注獨買，以免高追坐艇。況且，面對「五窮月」魔咒，供款人更須緊守多元化投資及分散風險。

想知MPF十強吸資比拼？詳情可按下圖了解

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積金評級新近發表4月份強積金資產類別資金流摘要，現撮要多項重點︰

  • 強積金市場在4月份吸引約47.84億元資金淨流入，令總資產升至約1.198萬億元，相當於每名強積金成員平均帳戶結餘268,593元；
  • 最多資金淨流入是美國股票基金，4月份吸引強積金資金淨流入總額30.9%；
  • 走資最勁、最多資金淨流出的是保守產品，包括貨幣市場基金、保證基金和債券基金；
  • 比拼各供應商，續是兩大保險商稱王，宏利及永明金融是4月份強積金資金流大贏家，吸引資金淨流入總額近70%；
  • 10大服務提供者中，5大霸主續吸引淨流入，如滙豐、友邦 （01299） 及中銀保誠等，僅兩間銀行走資，分別為恒生 （00011） 及東亞 （00023）
  • 談及成分基金，宏利MPF北美股票基金吸引最多資金淨流入，佔4月份資金淨流入總額11.8%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）提醒，這類短綫交易恐將擴大跟風族在5月份的強積金投資虧損。他解釋：「道瓊斯指數日前急跌了681點，是自1月份以來最差的交易日。美國股市在4月份達到頂峰時，估計有30.9%強積金資金淨流入美股基金，相當於美股基金市場佔有率約8倍。遺憾的是，MPF成員似乎已經在市場高位時超買了美股，並期望市場會繼續上升，這種投資行為將帶來重大風險。」

打工仔自保術：多元化+長綫投資

被問及打工仔是否需要改變投資方式，以產生更好的投資回報時，叢川普坦言說︰「是的。強積金體系經常因未能創造良好的投資回報而受到批評，但投資表現並不是系統本身的問題，而是成員自己作出的投資選擇。如供款人試圖進取地捕捉市場時機，而貼市地炒賣，並在不當的時機貼市地炒賣，他們不僅會產生令人失望的投資回報 ，而且還會令自己蒙受投資損失。以成員作出的投資選擇而指摘強積金系統，這是忽略了需要解決的問題，那就是供款人需要明白兩大自保術︰『多元化的投資策略』及『長綫地保持投資』，才能創造持續的長綫回報，而不是試圖捕捉市場時機，而頻繁地短炒MPF。」

另一方面，駿隆總結4月份MPF表現，整體回報升2%，人均賺5,244元；如以今年首4個月計，打工仔平均更賺9,751元。然而，業界預計MPF於「五窮月」由賺變蝕的機會較大，宜縛緊安全帶。

相關新聞：【MPF】4月強積金成員平均進帳5286元 兩大MPF龍頭擁最多冠軍基金

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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