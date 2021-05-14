【騰訊股價】騰訊雲與智慧產業事業群架構升級　湯道生任CEO、邱躍鵬任COO

▲ 騰訊雲與智慧產業事業群架構升級，湯道生將任CEO。

騰訊 （00700） 2018年9月30日曾經進行「930變革」，將各個事業群To B（面向企業）團隊、業務和能力整合，成立雲與智慧產業事業群（CSIG）。時隔兩年半，CSIG宣布進行新一輪架構升級，騰訊高級執行副總裁湯道生，將擔任雲與智慧產業事業群CEO。

騰訊副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬在原有職責上，出任雲與智慧產業事業群COO（首席運營官），負責事業群銷售、質量、運營等平台建設和管理工作，向湯道生匯報。邱躍鵬曾經負責QQ、QQ空間、QQ秀等業務的整體技術工作，在騰訊任職近19年，與湯道生共事多年。

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CSIG業務線上，騰訊高級副總裁林璟驊兼任騰訊智慧零售總裁，負責智慧零售業務；騰訊副總裁丁珂擔任騰訊安全總裁，負責安全業務；騰訊副總裁锺翔平擔任騰訊智慧交通和出行總裁，負責智慧交通和出行業務。

此外，跨國軟件公司SAP前全球高級副總裁、中國區總經理李強加入騰訊，任騰訊公司副總裁，在雲與智慧產業事業群負責工業、服務業等業務。

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內地媒體報道，CSIG亦調整了業務架構和團隊，包括成立區域業務部，負責區域業務拓展及覆蓋；成立了業務經營管理部，負責To B經營管理體系的搭建；同時成立CSIG技術委員會，加強整體技術能力建設。

湯道生表示：「CSIG成立以來，騰訊一直在產業互聯網的道路上堅定投入，團隊戰鬥力不斷增強，對產業的理解也更加深入。新冠疫情推動全面數字化時代加速到來，也讓騰訊更加堅定產業互聯網的戰略方向。」

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編輯：陳健婷