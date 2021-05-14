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【芯片短缺】缺芯片累全球汽車製造商損失1100億美元收入　淨產量減少390萬輛

Hot Talk 16:04 2021/05/14

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【芯片短缺】缺芯片累全球汽車製造商損失1100億美元收入　淨產量減少390萬輛

全球芯片供應持續短缺。諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發表報告指，芯片持續短缺是對汽車業真正的關鍵問題，有其他外在因素令短缺問題加劇，預計芯片短缺將會令全球汽車製造商本年度損失1100億美元收入（約8580億港元），較1月底估算得610億美元大幅上升80%。報告又提到，今年汽車淨產量會減少390萬輛，製造商應該積極增強長期供應鏈的彈性。

科企巨頭呼籲國會提供資金協助生產芯片，詳見【下一頁】

艾睿鉑亞太區業務負責人謝芾表示，由疫情引發的芯片短缺問題正在加劇。例如主要芯片製造工廠發生火災、台灣乾旱和美國德州天氣惡劣的問題，都成為汽車行業發展的絆腳石，長遠來看更推動增強供應鏈的彈性需要。汽車原始設備生產商和供應商都需要利用最新方法、技術和工具持續加強供應鏈的彈性，有更精準的長期預測，在各商品供應層重擔當更積極的角色。

艾睿鉑上海董事總經理兼亞太區汽車行業負責人戴加輝認為，現時一輛傳統燃料汽車需要1400多塊晶片，隨著電動車行業發展，芯片需求只會有增無減。製造商的當務之急是盡最大可能減輕芯片短缺造成的短暫影響，包括要重新談判相關合同等。

相關文章：

【芯片短缺】美國商務部擬下周再度舉行企業芯片峰會 　傳台積電獲邀出席

【PS5】Sony警告PS5下年缺貨問題仍然嚴峻 　傳因芯片等零部件出現短缺

記者：林淑如

經濟 汽車 電動車 晶片
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