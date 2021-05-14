【iBond 2021】券商鬥出奇招 iBond爆搶客戰

▲ 券商各出其謀，與銀行鬥搶iBond客。

雖然第8批通脹掛鈎債券（iBond）於6月1日才正式推售，但不少券商已摩拳察掌鬥推優惠，當中更有4間券商率先表態，擬提供孖展優惠，包括輝立有意提供十成孖展，耀才 （01428） 更設11項全免，豁免多項交易使費。而致富及信誠亦設孖展融資服務。

券商與銀行齊爆iBond搶客戰，而標榜較貼身服務的經紀行，個別更鬥以奇招冀突圍，如零成本借錢抽官債、中籤獲分派後才須繳付費用、辦網上認購秘笈課程、新客開戶享零佣等着數。

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輝立新股認購部市場高級推廣主任劉敏初回應本報查詢指，該行擬為iBond提供十成孖展服務，且有6免安排，包括：（1）免按金、（2）免利息、（3）免託管費、（4）免贖回費、（5）免手續費、（6）在輝立交易場首50萬元交易金額，買盤免佣及不設平台費。

輝立產品拓展部經理杜麗儀補充，新一批iBond發行額150億元，保證年回報維持兩厘，不少避險族感興趣，該行擬於5月26日為客戶特設iBond認購攻略網上課程，例如建議抽5手（每手1萬元），冀增中籤率。

iBond殺埋身 大行照減港元存息【下一頁】

致富證券董事暨證券業務主管郭家安表示，現正計劃為iBond提供優惠，詳情仍有待磋商。

至於耀才為iBond提供「十一全免」，更聲稱「着數優惠、全城至抵」，而豁免11項費用如下：

按金100%全免

利息100%全免

認購手續費全免

暗盤買賣佣金全免（網上交易）

存入費全免

存倉費全免

轉倉費全免

託管費全免

不動戶費全免

到期贖回費全免

代收股息手續費全免

此外，耀才證券行政總裁許繹彬透露，iBond新開戶更可享1個月真正零佣，以及其他震撼優惠，細節稍後公布。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源