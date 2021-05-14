晶片供應持續緊張 料汽車業今年少賺約1千億

美國企業顧問公司AlixPartners調高全球汽車業為持續的晶片荒所付出的代價，高達1,100億美元。

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外媒報導，全球晶片供應量自本年初出現供不應求的情況，多間汽車製造商宣布減產，AlixPartners當時預計汽車行業將在事件賠上610億美元。至近日，AlixPartners調高有關估算至1,100億美元。

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AlixPartners年初亦估算，受晶片荒影響今年全球汽車產量將減少220萬輛，目前再調高至減少390萬輛。

問題持續惡化，AlixPartners全球汽車業務主管Mark Wakefield解釋，多個突如其來的原因，包括德州出現的惡劣天氣、台灣干旱以及東京一間晶片廠發生火災等，均影響了過去幾個月的晶片生產量。

他又預期本年第三季全球汽車業將仍然受到很大影響，亦未見到第四季會有復甦跡象。

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