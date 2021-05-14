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【BILIBILI業績】嗶哩嗶哩績後股價插逾6%　一文看清大行最新目標價及評級

股市 16:17 2021/05/14

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嗶哩嗶哩bilibili（09626）績後跌逾6%，收報705.5元，成交額11.1億元。

被稱「B站」的嗶哩嗶哩bilibili （09626） 公布第一季業績，收入按年增長68%，非公認會計準則淨虧損6.66億元（人民幣．下同），同勝市場預期。不過，嗶哩嗶哩股價全日最低曾見696元，最終跌逾6%，收報705.5元，成交額11.1億元。大行看好B站的長期增長潛力，普遍維持「買入」評級，其中高盛給予1205元目標價，即潛在升幅達70%。

高盛、花旗下調B站目標價

高盛下調對嗶哩嗶哩港股目標價，由1219元降至1205元，基於推展新遊戲的市場銷售支出較高、建立品牌以提升移動月活躍用戶（MAU）數量的支出較高，維持「買入」投資評級。花旗下調對嗶哩嗶哩美股目標價，由166美元降至162美元，因調低對其至2023年底的MAU目標預測，由原來4.04億戶降至4.02億戶。

嗶哩嗶哩公布第一季業績，管理層指有信心維持高增長，詳見【下一頁】

中信證券：稀缺互聯網核心資產

中信證券認為，隨着用户規模的高質量增長，B站廣告和增值服務有望加速，看好公司作為年輕世代泛娛樂內容社區的增長潛力，維持2021至23年收入預測為198.66億、300.04億、452.07億元。不過，考慮到公司持續推動社區增長所需要的成本投入，下調公司2021至23年淨利潤預測至-51.83億、-58.38億、-45.80億元。

中信認為，公司是稀缺的互聯網核心資產，用户規模有望持續保持高速增長。從長期市值空間來看，給予公司目標MAU為3.5億，目標單MAU價值200美元，對應公司目標市值700億美元，目標價182美元。隨着廣告、會員及直播等業務持續擴張，商業化仍有較大提升空間，維持「買入」評級。

招銀國際：預計第二季廣告及電商收入升1.5倍

招銀國際發表報告指，B站第二季之收入指引為42.5億至43.5億元，按年增長62至66%，中位數較市場預期高2%。一季度月活躍用户按年及按季升30%及11%至2.23億，廣告收入動力強勁，按年增234多。招銀預期廣告和電商收入於第二季按年升150%，公司股價近兩週回調23%，因監管風險，遊戲推出延後，市場氣氛疲弱影響，該行預期短期股價維持波動，因行業估值有下調壓力，但對公司長期用户增長趨勢和貨幣化進程保持信心。

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編輯：區嘉俊

港股 美股 新經濟 成交 目標價 新經濟股 嗶哩嗶哩—SW（09626）
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