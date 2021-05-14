【職場熱話】辦公室新人飲果汁酒 即被HR警告　同事反駁「都唔會飲到醉」 網民：公司文化間間不同

職場上有不少「潛規則」，職場新人一有不慎，就很容易犯錯。近日就有網民在討論區分享，指最近看見一名職場新人在喝果汁酒即被HR警告，令事主感到困惑，於是上來討論區問網民認為上班可不可以喝酒。

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事主經歷：















【職場熱話】部門主管公私不分 快離職員工猶疑 應否告誡新人？ 網民：職場很黑暗 最好不要講 【下一頁】

帖文引來不少網民回應，網民都一致認為要看公司文化和工作性質，「職場上，無對錯，看看你在甚麼公司，遇上甚麼人。不要說喝酒，只是一個遲到，間間公司處理手法都不一樣。有些傳統公司遲一分鐘都不可以，有些公司,你不上班也不管你。」、「果汁酒都不可以？公司不讓就不行吧」、「我上一份工，office hour拿正牌飲，公司紅酒白酒啤酒長期供應，不過大家都好自律，不會過份。」

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責任編輯：黃苑筠