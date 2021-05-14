【港股追蹤】智能手機市場回暖 瑞聲首季盈利大增9倍 瑞聲全日升逾4%

瑞聲科技（02018）公布首季業績，期內股東應佔溢利達5.3億元（人民幣，下同），按年增909.6%；疫前2019年的股東應佔溢利為4.32億元，今年首季較當時增23.1%。收入為42.92億元，按年增20.6%；每股基本盈利為0.44元，去年同期則為0.04元。公司毛利為13.37億元，按年增62.5%；毛利率達31.1%，按年增8個百份點。

瑞聲今早一度跌至40.5元創月內低位，後反彈，全日升4.3%，收報42.55元，成交近8億元。

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瑞聲指，由於智能手機市場需求回升，海外主要客戶去年的銷售旺季延遲開始，及內地安卓市場滲透率提升，使公司首季收入大增。

聲學業務方面，銷售額按年增47.5%至21億元，整體毛利率達37.4%，增長11.4個百分點。公司預期聲學行業的市場規模將會繼續擴大，並認為公司生產的小腔體標準化聲學模組於在安卓產品的佔比亦將提升。而光學業務的銷售額按年增175.7%至6.74億元，毛利率按年增18.1個百分點至27.8%，模組業務的毛利率於首季已轉正。

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電磁傳動及精密結構件的銷售額按年跌27.3%至12.3億元，主要因主要客戶電磁傳動產品單價下降，以及金屬中框業務出貨量下降所致。

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