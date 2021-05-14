Tesla 4月內地銷量下滑 五菱宏光電動車稱冠

電動車巨頭Tesla在近日內地公布的汽車數據表現未如理想，有專家擔心需求能否支撐Tesla的內地市場。

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中國汽車工業協會公布4月新能源汽車銷售數據，全國共售出16.3萬輛電動車，按年同期大增192.8%，其中國產五菱宏光Mini EV4月銷量達2.6萬輛，成為內地4月最暢銷電動車，累計本年至目前共售出近10萬輛。

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Tesla Model 3 以共售出6264輛排行第二，雖然同比增長72.3%，但環比卻下跌75.3%; 另一款Tesla剛於今年在內地推出的Model Y表現遜色，共售出5407輛排行第六，環比跌46.7%，較年初同類數據下滑3位。

綜觀整體銷售量，Tesla4月售出25845輛，較3月售出35478環比下跌27%。受巴菲特青睞的比亞迪漢銷售量5746輛排行第三。



有分析指，Tesla銷售下跌與上月上海車展，兩名穿上印有Tesla「剎（煞）車失靈」字樣襯衫的女子在Tesla展區抗議，以及近月一系列駕駛Tesla出現意外的事件有關。

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