【港元定存】iBond殺埋身　中銀滙豐照減港元定存息

▲ 本周罕現滙豐、中銀及恒生齊減港元存息，目前3個月、半年及1年存，3行僅得0.1厘。

第二季轉眼間快過了一半，但銀行的港元定期存款搶客戰似乎鬥讓賽，本周定存息格價，仍是減息的銀行數目仍遠多於加息的，呈6减2加，更罕現3間大行爭相全面削減短中長息，包括滙豐、中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 。相反，星展微加3個月或以上中長息，建行亞洲則調升短存息。

總結全周市況，滙豐率先於本周一（5月10日）帶頭降低息率，及至翌日（11日）中銀香港 （02388） 及恒生尾隨，且跟龍頭行一樣，3行齊調低半年及1年存息0.05厘，新息率齊報0.1厘。同樣，集友及印度銀行IClCI亦全面降短中長息，招商永隆則降短存息。專家指大小行鬥打免戰牌，甚至跟減，相信業界及至iBond於6月1日正式推出，才會恢復酌量加息作攻防戰。

想知港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大

而兩大發鈔行及恒生輪流於次季第二度降息後，目前中銀及滙恒的3個月、半年及1年期新息率，僅險守0.1厘。檢視本周共有8行調整存息，如建行亞洲逆市加，更專攻大額短存，微升3個月年息0.05厘，最高有0.75厘，但起存額須500萬元新資金。星展上調3個月以上存息0.05厘，最高是1年期的0.25厘。惟難以挑戰同期高息王，因此本周的短中長息榜乏變動。

此外，顛覆傳統銀行的虛擬銀行另闢戰綫，鬥谷活期息，變相令定存戰收斂。例如Alipay香港於上周四（6日）啟動螞蟻銀行小程式開戶，新客首兩萬元享活期息兩厘。至於騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的富融（Fusion Bank），本周一突推6.5厘儲蓄存款息率，新客存入5,000元，上限回贈80元。

虛銀1年人幣定存息2.7厘稱冠【下一頁】

銀行乏誘因加息，主因銀行資金成本的3個月拆息，今天仍低見0.17厘，續創11年低位。花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢時預料，第二季3個月拆息料為0.25厘，第三季約為0.3厘。

那邊廂，綜觀大小行，現時半年期以集友的0.72厘稱霸。1年期續有雙冠王，富融、以及小米 （01810） 有份的天星（Airstar Bank）齊報0.7厘。

再單以大行比拼，正因兩大龍頭行已先後一減再減，目前罕現4行的3個月年息相同，恒生跟3間發鈔行齊報0.1厘，不及另一中資大行工銀亞洲的0.4厘。工銀亞洲另有針對全新手機戶的3厘冠全城息，也是唯一牌面上撼贏iBond兩厘保底息的定存。

至於半年期，工銀也以0.5厘跑贏渣打的0.15厘，滙恒與中銀只得0.1厘。1年期亦以工銀的0.5厘在大行中稱霸，遠勝渣打的0.15厘，更拋離中銀和滙恒的0.1厘。

相關新聞：【港元定期存款】港元定存最高息5厘 跑贏iBond兩厘墊底息

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源