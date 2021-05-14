▲ 【網約車】滴滴、首汽、美團出行等被8部門約談 要求立即整改侵害權益問題

內地傳媒報道，滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、美團出行、快狗打車等10間網約車平台，被中國交通運輸部、網信辦、公安部等8部門聯合約談。約談中，8部門要求各網約車平台，立即就抽成比例高、分配機制不透明等展開整改。

據報，內地當局周五（14日）約談滴滴出行、首汽約車、美團出行、嘀嗒出行、貨拉拉（Lalamove內地名稱）、快狗打車、曹操出行、T3出行、高德、滿幫等10間網科車平台。

約談提出，近期網約車平台被指抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引起社會廣泛關注，並要求各平台公司正視問題，立即開展整改。

約談又要求平台須堅守安全穩定底線，落實企業主體責任，加快推進網約車合規化進程，嚴格落實司機背景核查有關要求，清退不符合條件的人員和車輛，加強對司機的內部管理和安全教育，加強用戶個人信息保護。

報道引述各平台公司表示，將按照約談要求，經對平台經營行為進行全面系統審視，做好整改工作，依法合規展開經營及保障交通。

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