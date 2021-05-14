美媒實測太好用 AirTag隨時變犯罪工具？

蘋果最新推出的無線藍牙追蹤器AirTag，可以幫助用家快速找回遺失的物品，應該吸引不少人入手。不過，美國亦有專家憂慮，AirTag體積細而且準確度高，隨時會變有追蹤狂或家庭暴力者控制被害人的手段，淪為犯罪工具。

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《華盛頓郵報》記者福勒（Geoffrey Fowler）實測後認為，使用AirTag非常方便，而且準確度相當不錯。但福勒指出一大問題，便利帶來安全問題，不法份子能夠輕易地在不知不覺間把Airtag擺放在他人身上，而且難以察覺。

雖然蘋果官方指出，一旦AirTag與連結的iPhone失聯3日，便會發出聲響提示。然而，此功能未必能夠阻止潛在犯罪。福勒曾與同事合作，把AirTag放在同事隨身物品上，並嘗試追蹤一周及考驗準確度。福勒指自己在市內四處踏單車閒逛時，AirTag可以隔數分鐘便發放同事的位置，要長期不發出聲響追蹤他人，簡直易如反掌。

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蘋果另一反跟蹤功能便是當附近出現未登記AirTag時會提醒用戶，但福勒指即便如此，安卓用戶或iOS14.5以下用戶並不具備此功能，他們被跟蹤的風險仍舊未解除，促請蘋果必需再進一步保障所有人的安全。

市面上早有推出與AirTag功能類近的產品，但潛在用家數目遠較蘋果遜色。所以當蘋果推出AirTag時，專家比起好處，更擔心潛在的危機。現時iPhone用戶數量龐大，AirTag的存在彷彿建立另一個巨大監視網。

責任編輯：吳漢培