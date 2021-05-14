【異動股】金斯瑞獲高瓴資本入股　全日爆升兩成創兩年新高

金斯瑞生物科技（01548）向著名基金公司高瓴資本配售約1.03億股新股，佔擴大後股本約5%，配售價每股18.658元，較昨日收市價19.64元折讓5%，涉資約19.21億元。所得款項淨額用作一般營運資金，主要用於研發及擴張生產設施，以及一般公司費用。

另外，公司控股股東Genscript Corporation，按每股18.658元向高瓴資本出售6178.91萬股，佔擴大後股本約3%，涉資約11.53億元。兩事項合計，高瓴資本持股共8%。

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