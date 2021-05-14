【ET講股通】梁耀康：炒季績 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28027點，升308點，大市總成交1,508億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股隨中美股市反彈，資金追捧業績股。展望後市，恒指若無法重上28300點，則仍未脫險；恒生科指低位獲一定承接，惟仍未止跌。

阿里未急撈底 瑞聲候高食糊

季績遜預期的阿里巴巴 （09988） ，遭多家大行調低目標價，主要是憂慮未來營運策略將拖低盈利增長，股價跌4%至204.6元。美團 （03690） 跌3%至244元，嗶哩嗶哩 （09626） 跌6.2%至705.5元。若未持有阿里，宜再觀望多一至兩季業績再考慮；此股長綫因素仍佳。

季績理想的瑞聲 （02018） ，股價升4.3%至42.55元，短綫料續區間波動，若升至47、48元水平，宜食糊；相反，若失守41.5元，短炒客宜離場。

友邦 （01299） 升6.3%至102.2元，此股業務表現全面，博大市企穩反彈的話，友邦屬可取之選。季績理想的敏華 （01999） ，股價升7.1%至16.3元，亦可留意。

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