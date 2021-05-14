【網絡攻擊】微軟安全情報團隊提醒 航空業可能成惡意軟件製作者下一目標

世界各地的網絡攻擊近期有上升趨勢，不同行業都曾受過攻擊。微軟安全情報團隊近日向航空業工作者警告他們要提高警覺，因有惡意軟件製作者正準備採取行動，滲透至航空業網絡。

微軟方面指出，發現到近期有針對航空及旅遊部門的活動。有關活動為攻擊者透過偽冒合法組織的電郵，繼而引誘航空、旅遊或貨運有關的人士打開相關附件。當中會冒充PDF文件的圖像並包含一個嵌入式鏈接，連結便會下載惡意的VBScript，並投放加載遠程訪問用的特洛伊木馬。最終將會被盜取一系列數據，包括網絡攝像頭、瀏覽器以及系統等，再上傳至攻擊者指定的服務器之中。

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微軟提醒業界可以主動驗證自己有否受到攻擊，又分享了可找到類似惡意軟件活動的工具等相關建議方法。

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責任編輯:陳子謙