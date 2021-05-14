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【品牌聯乘】Pricerite實惠夥Atome　推家居大改造遊戲送優惠

商業 16:30 2021/05/14

分享：

Pricerite實惠再與初創支付平台Atome合作，舉辦新活動。

品牌聯乘除了可以吸引新客群外，還可以藉宣傳將新品牌讓更多人認識。繼Atome早前登陸Pricerite實惠，Pricerite實惠再與初創支付平台Atome合作，舉辦新活動。

由即日起至5月28日期間，推出了「Atome x Pricerite實惠家居大改造」遊戲。並分別設有兩項遊戲：

1）大獎遊戲
活動期內，凡於Pricerite實惠門市或網店，購物並選擇以Atome應用程式付款。在留言區分享希望改造家中的哪個房間和原因，即有機會得獎。惟不適用於手機應用式購物。

【疫市營商】迪士尼電影線上和線下新策略　「尚氣」將獨家在戲院上映45天　黑寡婦擬於串流平台首映

2）細獎遊戲
活動期內，留言區分享希望改造家中的哪個房間和原因，有機會得獎。

【麥當勞優惠】麥當勞App新一輪200元美食優惠　26元買豬柳蛋漢堡超值套餐（多圖）

不過，玩遊戲亦要遵守規則，得獎名額亦有額。

大獎遊戲詳情
規則：
1. 追蹤Atome及Pricerite實惠Instagram
2. 讚好Atome Instagram遊戲帖文
3. IG Story上分享指定帖文
4. 玩家將帳戶設定為「Public」
獎賞：2萬元Pricerite實惠現金券（一份）

【好想去旅行】HK Express推「早鳥優惠2.0」　288元起飛泰韓台　無限次免費更改航班

細獎遊戲詳情
規則：
1. 追蹤Atome及Pricerite實惠Instagram
2. 讚好遊戲帖文
3. 標籤3位朋友
獎賞：200元Pricerite實惠現金券（10份）

【本土情懷】「拾字看城」香港字藝展覽　將軍澳廣場體驗文字工藝、探索香港（多圖）

責任編輯：馬意文

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