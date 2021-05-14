【品牌聯乘】Pricerite實惠夥Atome　推家居大改造遊戲送優惠

▲ Pricerite實惠再與初創支付平台Atome合作，舉辦新活動。

品牌聯乘除了可以吸引新客群外，還可以藉宣傳將新品牌讓更多人認識。繼Atome早前登陸Pricerite實惠，Pricerite實惠再與初創支付平台Atome合作，舉辦新活動。

由即日起至5月28日期間，推出了「Atome x Pricerite實惠家居大改造」遊戲。並分別設有兩項遊戲：

1）大獎遊戲

活動期內，凡於Pricerite實惠門市或網店，購物並選擇以Atome應用程式付款。在留言區分享希望改造家中的哪個房間和原因，即有機會得獎。惟不適用於手機應用式購物。

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2）細獎遊戲

活動期內，留言區分享希望改造家中的哪個房間和原因，有機會得獎。

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不過，玩遊戲亦要遵守規則，得獎名額亦有額。

大獎遊戲詳情

規則：

1. 追蹤Atome及Pricerite實惠Instagram

2. 讚好Atome Instagram遊戲帖文

3. IG Story上分享指定帖文

4. 玩家將帳戶設定為「Public」

獎賞：2萬元Pricerite實惠現金券（一份）

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細獎遊戲詳情

規則：

1. 追蹤Atome及Pricerite實惠Instagram

2. 讚好遊戲帖文

3. 標籤3位朋友

獎賞：200元Pricerite實惠現金券（10份）

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責任編輯：馬意文