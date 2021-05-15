【美國企業】美國經濟重新開放 企業出招徵人才

美國新冠肺炎疫情有緩和，當地經濟逐步重新開放，對於消費需求亦都有所上升，亦因如此麥當勞及亞馬遜（Amazon）等美國企業均吸納新人才，以應對經濟復甦。

麥當勞則宣布，將會為美國店的員工加人工，並計劃於未來三個月增聘一萬名員工，當中計劃向大約35600名員工的時薪平均調高10%、輪班經理的時薪至少達15至20美元，以及初級員工的時薪則至少達11至17美元。

亞馬遜方面亦宣布計劃，於加拿大及美國招聘7.5萬名員工，並提供簽約獎勵金1000美元。除了以上兩間公司之外，連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill亦於較早時將員工平均時薪提高到15美元，至於推薦新員工加入的獎金為200美元，引薦學徒或總經理的獎金達750美元，另外計劃在美國雇用2萬名員工。

由於現時美國的疫苗開始普遍接種之際，成效亦漸現，有分析認為，美國政府就失業補助金申領期限是否過長，引致有許多人民都不願再找工作，而事件亦引起激烈辯論。

【另類銷售】一日內售罄！HK Express發售機上退役用品 叫價最高6,000元 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陳子謙