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【美國企業】美國經濟重新開放 企業出招徵人才

環球政經 10:46 2021/05/15

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美國新冠肺炎疫情有緩和，當地經濟逐步重新開放，對於消費需求亦都有所上升，亦因如此麥當勞及亞馬遜（Amazon）等美國企業均吸納新人才，以應對經濟復甦。

麥當勞則宣布，將會為美國店的員工加人工，並計劃於未來三個月增聘一萬名員工，當中計劃向大約35600名員工的時薪平均調高10%、輪班經理的時薪至少達15至20美元，以及初級員工的時薪則至少達11至17美元。

亞馬遜方面亦宣布計劃，於加拿大及美國招聘7.5萬名員工，並提供簽約獎勵金1000美元。除了以上兩間公司之外，連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill亦於較早時將員工平均時薪提高到15美元，至於推薦新員工加入的獎金為200美元，引薦學徒或總經理的獎金達750美元，另外計劃在美國雇用2萬名員工。

由於現時美國的疫苗開始普遍接種之際，成效亦漸現，有分析認為，美國政府就失業補助金申領期限是否過長，引致有許多人民都不願再找工作，而事件亦引起激烈辯論。

 

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責任編輯:陳子謙

疫情 經濟 麥當勞 美國 Amazon 美元

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