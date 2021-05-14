【嘉道理家族】米高嘉道理缺席中電AGM　29歲兒子斐歷嘉道理代發言

▲ 米高嘉道理缺席中電AGM，由29歲兒子斐歷嘉道理(圖)代發言

中電 （00002） 今舉行股東周年大會（AGM），主席米高嘉道理因家事缺席，由29歲幼子、中電非執行董事斐歷嘉道理（Philip Kadoorie）代為發言，解釋79歲的米高嘉道理因探望有健康問題的家人而不在香港，向股東致歉，而首席執行官藍凌志則主力回應中電股東提問。

米高嘉道理有兩女一子，斐歷嘉道理於2018年出任中非執行董事，具有波士頓大學傳理學理學士、美國聯邦航空總署頒發的商用飛行員執照（直升機）、北京清華大學高級普通話課程等資歷，過去於倫敦多家商業地產公司和施羅德銀行，及於香港中電集團實習。

米高嘉道理：政府應與年青人對話 相信離開了的人最終會回來，可見【下一頁】

台灣昨日發生大規模電網故障，要求各區輪流暫停供電，藍凌志稱，電力系統可能出現無法預計情況，而每當大規模停電會成為國際間報道，中電有長遠規劃，包括考慮到兩家發電廠短暫暫停運作、網絡攻擊以至極端天氣下的防範措施。

在減排、電動車和碳中和等議題上，藍凌志表示，電動車每公里能源效率較燃油汽車高，即使電動車發展普及，對香港用電量只會有數個百分點影響，會更重視充電網絡的規劃。

藍凌志續指，中電目前在香港減碳排放的投資額尚於早期階段，正在研究風電、氫氣發電等項目，若正式落實需要大量投資，難免影響電費，但由化石燃料轉至再生能源或新燃料，可以令成本降低，用家所受影響未必如想像中龐大。

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編輯：麥德銘