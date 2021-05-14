【職場熱話】員工嫌老闆過於「傳統」 公司有Fax機 禁開Facebook專頁 網民：Fax機一點都不傳統

在網絡發達的年代，不少公司都會開設社交媒體專頁務求推廣業。近日就有網民在討論區投訴老闆過於傳統，「傳統到我公司還有 FAX 機」，又指當公司上下都贊同開設Facebook專頁時，老闆卻認為會影響公司聲譽，令事主大感無奈。

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事主經歷：

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帖文一出，不少網民都把重點放在事主指Fax機很「傳統」一事上，普遍網民認為Fax機有它一定作用，未算「傳統」，「FAX 機其實好多政府部門都還有」、「Fax機有乜出奇，我公司都有，跟律師樓／政府／證監的文件都要by fax and by hand同時進行。claim住院保險好多都by fax」、「其實都不知道樓主在說甚麼，fax機和開fb有甚麼直接關係？去政府部門，大機構看看，就知自己仍是一隻井底之蛙。」

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亦有網民支持老闆的看法，「公司網頁一定要有，以介紹公司為主，作用是給『生客』大約知道間公司的業務，所以內容可以十年如一日。至於facebook個格式用於公司介紹會好難，用作宣傳新產品還好。」、「我都好傳統，不信FB，喜歡看公司網頁，有實力的公司，是有自己網頁，要登記，要找人寫和設計。還要給search engine找到你，好像是公司的門面，外國的公司，一定會有網頁。阿豬阿狗都可以在FB開，FB只是方便人可以找你公司，如果你對街客多，要公眾推廣，FB是好。但專業和特定客戶，應該要有網頁。」

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責任編輯：黃苑筠