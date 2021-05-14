【買樓理財】1997年搶購愉景新城　業主坐艇多年　現賣樓賺六成

亞洲金融風暴前，香港樓價急升，其中荃灣愉景新城因有機場概念，而獲投資者熱炒。其後金融風暴來臨，股市急跌，引爆樓災，樓價暴跌，令愉景新城速成負資產重災區。有買家於1997年購入愉景新城，持貨至今才賣樓，現帳面僅賺約六成。

利嘉閣陳敏生說，荃灣愉景新城9座中低層B室，實用面積477平方呎，兩房間隔，座向西南，望內園池景，原叫價770萬元，放盤約1個月獲客洽購，終略減7萬元，以763萬元易手，實用呎價約15,996元，屬市價成交。

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​​​​據了解，原業主於1997年9月，以約473.6萬元購入上述單位，持貨23年，現帳面賺約289.4萬元，物業期內升值約61%。陳敏生續說，愉景新城目前有約22個單位放盤，兩房叫價由710萬元起。

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