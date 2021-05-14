【筍工推介】商經局招聘電影服務統籌主任 月薪逾5.8萬 睇睇實際要做咩

香港電影是本港的軟實力之一，再次推動「香港製造」，背後也需要不少人力物力。商務及經濟發展局最近招聘電影服務統籌主任，主要處理電影發展基金相關的工作。該職位以非公務員合約聘請，為期15至18個月，有時須不定時及逾時工作，不過待遇不錯，月薪達58,635元。申請將於本月27日截止，有興趣人士可透過互聯網或郵寄遞交申請。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。



填妥的申請表格連同工作證明副本(適用於所有申請人)及修業成績單副本或其他學歷證明文件副本(適用於持有由本港以外學府頒授的學歷的申請人)，必須於截止申請日期或之前送達下述聯絡地址。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請，將不獲接納。



此外，申請人也可通過公務員事務局網站遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關證書副本(如適用)及工作證明副本，郵寄到下述聯絡地址或電郵至ccibper@cedb.gov.hk。請於證明文件的副本上／電郵內註明網上申請編號。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部西翼21樓商務及經濟發展局通訊及創意產業科人事部。

查詢電話：3655 5545

截止申請日期(日/月/年) ：27/05/2021 23:59:00

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責任編輯：陳楚琨