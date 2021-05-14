Facebook App下載量較去年跌400萬　分析：與蘋果、TikTok有關

蘋果（Apple）日前發布iOS 14.5版本，加入新功能：App追蹤透明度（App Tracking Transparency，ATT），限制開發App公司的數據追蹤能力，遭Facebook強烈反對。據分析機構AppFigures的發表最新報告顯示，Facebook近日面臨蘋果（Apple）iOS 14.5 中的新隱私政策限制，加上影片應用程式抖音的國際版TikTok使用量大幅提升，下載量更比去年同期大幅下跌30％。

該份報告顯示，去年5月，Facebook、Facebook Lite App平均每星期下載量為1,500萬次。但是到了去年6 月，Facebook、Facebook Lite 平均每星期的下載量則大幅下跌至1,300萬次左右。到了今年4月，應用程式在 iOS及Android平台的下載量加起來不超過1,100萬。

該分析機構留意到，Facebook App下載量首度下載量大幅下跌的時間點，落於去年6月，蘋果開發者大會（WWDC）宣布iOS 14的新隱私追蹤政策後。

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此外，Facebook的下載量會有所下滑，也可能與早前該公司給用戶的「教育提示」有關。在iOS 14.5 正式上線後，就有許多用戶陸續收到Facebook的提示，該訊息要求用戶讓他們可以繼續收集數據，以協助這兩個App得已繼續提供免費服務。但這樣的提示也令不少用反感。

根據統計，TikTok是目前蘋果App Store及Google Play Store上，下載次數最多的App，僅在今年4月就共有5,200萬次下載。如果單看蘋果App Store 的下載次數，TikTok共有1,590萬次，Facebook則為990萬次。

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責任編輯：張寶燕