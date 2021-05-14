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【SPAC】李澤楷擬推第三間SPAC在美遞表上市 最多集資2.6億美元

股樓投資 21:25 2021/05/14

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電盈 （00008） 主席李澤楷據外國媒體報道，旗下的盈科拓展集團，將與Thiel Capital成立的特殊目的收購公司（SPAC）- Bridgetown 3 Holdings已在美國遞表申請上市，集資最多2.6億美元。

Bridgetown 3 Holdings的總部設於香港，據外媒稱將計劃發售2600萬股，每股發售價為10美元。至於李澤楷旗下的富衛則有意投資9000萬美元，BTIG及花旗為聯席帳簿管理人。

事實上，李澤楷早前已經推動兩間SPAC上市，分別是Bridgetown Holdings（BTWNU），及Bridgetown 2 Holdings（BTNB）。至於是次集資款項，據了解將用於收購一家與金融服務、科技或媒體相關、並於東南亞營運的公司。

【大行點睇】呢隻航運股再獲摩通唱好 大幅上調目標價 潛在升幅達五成 【下一頁

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責任編輯:陳子謙

經濟 特殊目的收購公司（SPAC） 集資 美國 美元 李澤楷

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