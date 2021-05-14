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富豪私人飛機降落小機場 入境加拿大避酒店隔離

環球社會熱點 14:48 2021/05/14

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有富豪為避過酒店隔離措施乘坐私人飛機入境加拿大，並安排私人飛機於小機場降落。

新冠肺炎變種病毒於全球肆虐，加拿大仍實施出入境限制，同時要求旅客前往酒店隔離。有富豪為避過酒店隔離措施乘坐私人飛機入境，並安排私人飛機於小機場降落，希望能繞過加拿大政府的檢疫要求。

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聯邦政府要求將商務旅客分流至以下設有隔離檢疫酒店的4個主要機場，包括多倫多皮爾森機場（Toronto Pearson）、蒙特利爾杜魯多機場（Montreal Trudeau）、卡爾加里機場（Calgary）及溫哥華機場（Vancouver）。

旅客需持有陰性新冠檢測結果入境，抵達加拿大時也要再次進行檢測。旅客入境後需遵守14日檢疫規定，在政府認可的酒店隔離至取得陰性結果，餘下時間就繼續接受居家隔離。

只有外交人員及從事必要職業的人員可獲豁免酒店隔離，但仍有數百班來自全球各地的私人航班，繞過規定降落至加拿大各地機場，包括不少豪華私人客機及直升機。

美國CDC更新防疫指引 打完疫苗多數場合唔使戴口罩 【下一頁】

加拿大廣播公司（CBC）分析航班追蹤公司FlightAware的數據，發現由2月22日截至4月26日，有884架國際航班飛往加拿大9個沒有設置檢疫酒店的機場，包括漢密爾頓（Hamilton）、渥太華（Ottawa）、位於安大略省的倫敦（London）、基洛納（Kelowna）、埃德蒙頓（Edmonton）機場。

有私人航空公司更於網上做宣傳，聲稱可安排客戶入境後進行快速檢測，並承諾1小時内就可取得結果，以避過酒店隔離程序。

加拿大商務航空協會（Canadian Business Aviation Association）行政總裁Anthony Norejko表示，商務旅客為加拿大航空業主要客源，強調加拿大企業一直遵守所有檢測規定，會在特定情況下使用有認可的檢測規程。

責任編輯：鄭錦玲

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