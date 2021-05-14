  • 32°C
香港時間 : 2021514日 (五) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】新巴城巴推半年有薪產假　吸女性投身巴士業

商業 16:02 2021/05/14

分享：

新巴城巴將有薪產假由法定的14星期，大幅增至24星期，並維持現時法定的產假薪酬比率。 （新巴城巴提供圖片）

一直以來，交通行業以男性為主導，新巴城巴為了吸引女性加入，將有薪產假由法定的14星期，大幅增至24星期，並維持現時法定的產假薪酬比率。

新巴城巴表示，24星期有薪產假將適用於公司內所有前線及寫字樓員工，希望進一步提升僱員的生育保障，務求讓員工有更多時間休養及照顧初生子女，享受家庭樂，回到工作崗位後亦可安心繼續發展事業。

【DONKI請人】DONKI 5月17至18日辦招聘日　毋須工作經驗小學畢業都可

【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）

巴士業女性僱員的比例一向較低，新巴城巴現有約5,100名員工，只有約5%女性。而年輕已婚的女車長更加少有，因駕駛巴士涉及體能和安全，懷孕後可能會較難兼顧。

有懷孕員工對安排感滿意。現時懷孕5個月的行政助理楊健舜表示，將準備好好利用半年產假陪伴大女和調理身體，而重返工作崗位後亦可使用公司的哺乳室設施，繼續照顧新生兒。

城巴女車長劉家穎亦表示，2017年入職約一年後結婚及懷孕，幸好公司讓她暫時調職至顧客服務部，處理體力上較輕鬆的失物認領及客服工作。

其實兩巴早於兩年前開始，推出「女性僱員友善措施」，包括提供十二天有薪產前檢查假期，以及安排懷孕的車長暫時調任非駕駛職位等。此外，兩巴亦於辦公室設立母乳友善設施，提供私隱的空間及可妥善存放母乳的冷藏設備，為授乳同事提供合適的支援。

【失業支援】政府已創造3.1萬個新職位　餘約9000個短期內開始招聘

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【創科人才】數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」　助數碼港社群企業物色人才
2021/05/11
【創科人才】數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」　助數碼港社群企業物色人才
【失業支援】政府已創造3.1萬個新職位　餘約9000個短期內開始招聘
2021/05/12
【失業支援】政府已創造3.1萬個新職位　餘約9000個短期內開始招聘
【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）
2021/05/12
【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）
【DONKI請人】DONKI 5月17至18日辦招聘日　毋須工作經驗小學畢業都可
2021/05/13
【DONKI請人】DONKI 5月17至18日辦招聘日　毋須工作經驗小學畢業都可

你可能感興趣

【創科人才】數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」　助數碼港社群企業物色人才
20:46 2021/05/11
【創科人才】數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」　助數碼港社群企業物色人才
【失業支援】政府已創造3.1萬個新職位　餘約9000個短期內開始招聘
16:32 2021/05/12
【失業支援】政府已創造3.1萬個新職位　餘約9000個短期內開始招聘
【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）
17:30 2021/05/12
【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）
職場文化 產假 懷孕 城巴 新巴 巴士

上一篇文章

【品牌聯乘】Pricerite實惠夥Atome　推家居大改造遊戲送優惠

下一篇文章

【麥當勞加薪】美國餐飲業難請人　麥當勞加薪10%　冀吸1萬新員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件