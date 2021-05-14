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【歐聯】與英國協調失敗 決賽改去葡萄牙踢

環球社會熱點 14:15 2021/05/14

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歐洲冠軍聯賽的決賽即將在香港時間5月30日凌晨展開，此前曾傳出決賽因新冠疫情，從原定地點土耳其移師至英國倫敦，方便兩支英超決賽隊伍及其球迷。但歐洲足協周四（13日）宣布，決賽改在葡萄牙舉行。

歐聯決賽料改到倫敦或里斯本上演（第二版） 【下一頁】

原定決賽地點土耳其是英國旅遊名單「紅色」國家，即強烈不建議英國民眾前往當地。碰巧今屆決賽由兩支英超球隊包辦，車路士決戰曼城。假如依舊在土耳其舉行，定必會為兩支球會及球迷帶來不便。因此，歐洲足協屬意改在英國踢決賽。

然而，歐洲足協周四公布歐聯決賽最終地點，並非原先預期的英國倫敦，而是葡萄牙波圖。歐洲足協指與英國政府協調失敗，未能就防疫隔離豁免達成協議，因而把決賽改在葡萄牙。決賽會在波爾圖的火龍球場（Estádio do Dragão）舉行，車路士及曼城各有6,000名球迷可入場觀賽。

【BNO移民英國】OECD倡加遺產稅 應對貧富懸殊 【下一頁】

歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）表示，球迷已經超過一年無法現場欣賞比賽，今次歐聯決賽各方努力協調下，難得可以重新開放球迷入場，亦感謝土耳其政府的諒解。施費連希望今次是歐洲球壇回歸正常的起點，再次恢復往日的熱鬧場面。

責任編輯：吳漢培

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