【中概股除牌】美國PCAOB再出監管細則　違規中概股或最快2024年除牌

▲ 【中概股】美國PCAOB再出監管細則 料即將進入執行階段、違規中概股或最快24年除牌

美國證交會（SEC）在3月24日宣布執行《外國控股公司責任法》 後，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB ） 周四就《外國公司問責法案》中如何確定「不能有效實施會計監管」的認定細則徵求意見。PCAOB最新諮詢反映，針對中概股等美國上市境外企業的監管政策，已經全部起草完畢，即將進入實質性執行階段，未能符合美國審計監管要求的中概股最早2024年除牌。

美國前總統特朗普（Donald Trump）去年12月簽署了《外國公司問責法案》 ，禁止部分外國公司在美國上市，適用於海外審計師的工作連續3年沒有受到美國相關部門檢查的情況。長期以來，美國一直批評中國政府一直拒絕讓中資企業的審計接受檢查。

PCAOB 周四公布的框架將使其更容易確定其無法檢查美國以外的哪些審計機構。然後，負責監督PCAOB的SEC可以要求這些審計機構審計的公司披露更多資訊，並對這些公司採取其他行動，如發布交易禁令。公眾可在7月12日前就該提案提供反饋意見。

資料顯示，目前有超過260家在美上市的外國公司阻礙PCAOB的監管，當中超過九成、即超過230家是中概股。

相關文章：【中概股危機】美證監遵《外國公司問責法案》提修正案：未遵美審計標準須除牌 中概股股災

編輯：吳敏芳