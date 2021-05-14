【異動股】嗶哩嗶哩首季淨營業總額增近7成 惟淨虧損擴大至9億人幣 半日跌逾5%

嗶哩嗶哩（09626）昨日收市後公布截至2021年3月31日首季業績，期內淨營業總額為39.01億元人民幣，按年升68%；惟淨虧損擴大至9.05億元人民幣，去年同期虧損5.39億元人民幣。

嗶哩嗶哩今早曾下試696元，創上市新低。現跌4.3%，報720元，成交7.7億元。而嗶哩嗶哩美股（美：BILI）跌逾6.8%，報87.49美元。

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期內，嗶哩嗶哩每股基本虧損為2.54元人民幣，經調整淨虧損為6.66億元人民幣，去年同期則為4.75億元人民幣。各項業務中，以廣告的營業額增速最快，按年增234%至7.15億元人民幣；移動遊戲營業額按年增2%至11.71億元人民幣；增值服務營業額按年增89%至14.97億元人民幣；電商及其他營業額為5.19億元人民幣，按年增230%。首季毛利為9.38億元人民幣，按年上升77%。

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