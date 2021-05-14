【SPAC】李澤楷推第三間SPAC上市 集資最多2.6億美元

▲ 李澤楷推第三間SPAC上市 集資最多2.6億美元

去年特殊目的收購公司（SPAC）上市成為熱潮，電盈 （00008） 主席李澤楷亦乘勢推動兩間SPAC上市，籌集約9億美元。據報，李澤楷旗下的盈科拓展集團，與Thiel Capital成立的第三間SPAC （Bridgetown 3 Holdings）已經在美遞表上市，集資最多2.6億美元。

據路透社旗下IFR報道指，是次申請上市的Bridgetown 3 Holdings總部設在香港，計劃發售2600萬股，每股發售價為10美元，李澤楷旗下的富衛有意投資9000萬美元，花旗及BTIG為聯席帳簿管理人。

據悉，公司計劃將集資款項，用於收購一家與科技、金融服務或媒體相關、在東南亞運營的公司。

李澤楷早前已經推動兩間SPAC上市，分別是Bridgetown Holdings（BTWNU），及Bridgetown 2 Holdings（BTNB） 。前者計劃於東南亞發展新經濟技術，包括通過收購、重組和其他方式，收購一些科技、金融服務和媒體公司。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【SPAC】鄭志剛旗下SPAC今上市集資3億美元 瑞銀：部分企業已磋商併購

【新股IPO】永利度假村擬分拆網上博彩業務赴美SPAC上市 估值約250億元

【SPAC殼併購】李澤楷旗下SPAC擬收購印尼旅遊獨角獸Traveloka

記者：梁安琪