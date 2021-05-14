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【大行點睇】首季盈利遜預期銷售勝預期 大行仍睇好華虹半導體？

股樓投資 13:46 2021/05/14

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華虹半導體 （01347） 剛公布首季業績，首季純利按季跌24%，野村認為公司首季銷售勝預期，而管理層預計第二季銷售亦較市場預期高7%，毛利率變化不大，大致符合預期。考慮到公司產品價格改善，野村提高2021年度至2022年度毛利預測，同時目標價由33元增至48元，維持「中性」評級。

瑞信則認為華虹半導體管理層對第二季的銷售指引屬於較保守，認為下半年裝載量及價格上升，有助提高全年的銷售額，因此該行由原來預測全年銷售13.9億美元增加至14.2億美元。不過，瑞信對公司的目標價不升反降，指由於有關增長將受較低的非營業收入所抵消，因此降低公司今明兩年的盈利預測，維持「中性」評級之餘，目標價由51元降至47元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 銷售 美元 目標價 純利 華虹半導體（01347）

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