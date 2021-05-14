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日本擴大緊急事態宣言地區 新增北海道等3縣

環球社會熱點 14:17 2021/05/14

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日本新冠肺炎疫情持續蔓延，個別地區新冠肺炎確診數字屢創新高。日本政府計劃於周日起，將北海道、廣島和岡山納入緊急事態宣言，讓緊急事態地區由6個都府縣擴大至9個都府縣。日本首相菅義偉將於周五傍晚公布決定。

變種病毒佔日本9成個案 重症風險高達1.4倍 【下一頁】

日本東京、大阪及福岡等6個府縣，目前正實施緊急事態宣言，直至5月底結束。 日本官員與專家小組於周五早上（14日），開會討論有關防疫措施，經濟再生擔當相西村康稔會後表示，政府計劃周日起，把北海道、廣島和岡山納入緊急事態宣言，使緊急事態地區由6個都府縣，增加至9個都府縣。

此外，宣言前階段採取的「防止蔓延等重點措施」適用於愛知等7個縣，周日（16日）起或會新增新增群馬、石川和熊本3縣，而北海道則被納入緊急事態地區。北海道新冠肺炎確診數字持續上升，單日新增712宗確診，再創當地紀錄新高。

日本疫苗接種率近3%富國中最低 點解民眾唔肯打？ 【下一頁】

西村康稔亦對當地流行的變種新冠病毒表達關注，全國新冠確診個案持續增加，年輕人在感染變種病毒後，特別容易出現嚴重症狀。日本早前有研究發現，當地多達9成的新冠肺炎確診病例，是由傳染性高的變種新冠病毒N501Y引起，當中京都及大阪等地所有新增確診個案都屬於變種病毒。

責任編輯：郭麗明

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