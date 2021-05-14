【姜濤經濟圈】虛擬貨幣熱潮 竟連姜濤幣、Mirror幣都有 持有人數急增

男團Mirror一連六場的演唱會已完滿落幕，加上成員人氣王姜濤，近期風頭一時無兩，街頭巷尾都聽到有人在談論Mirror。人力爆燈，他們的粉絲絕對功不可沒，因「鏡粉」、「姜糖」們對偶像的支持，從演唱會會場的佈置已可知一二，只是誰料到粉絲們的無限創意，竟然會延伸至虛擬貨幣，近日有人以姜濤及Mirror的名字註冊虛擬貨幣，分別為「姜濤幣」及「MirrorHK幣」。

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據加密貨幣網站BscScan的資料顯示，MirrorHK幣總共有100億個，截至周五（14日）中午由21人持有；姜濤幣則有10000萬個，持有者已由日前的3人增至21人。雖然「姜濤幣」及「MirrorHK幣」暫時都不能交易，故未知其實質價值。但盡管如此，確實不得不佩服粉絲們的心思，相比起100億個的MirrorHK幣，姜濤幣數目單位「KEUNGB」（姜B）僅其1%，更加罕有。

未知一眾Mirror成員和姜濤對此有何感受，但連為偶像註冊虛擬貨幣都想得到，比起上月底姜濤生日粉絲大灑金錢在銅鑼灣商場大型電子屏幕落廣告，又在電車站和電車大賣廣告為偶像慶祝生日，將銅鑼灣變成「姜濤灣」，絕不比下去。當然，姜濤之前其實亦收過粉絲以他的名義在新西蘭買了一幅地皮，令姜濤頓時變成地主，他曾經也在IG直播時分享過這件事，笑言希望將來有天可以去看看。

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鏡粉和姜糖創意無限加上經常不惜工本為偶像帶來驚喜，難怪之前已經出現了「姜濤經濟學」，笑言粉絲們在支持偶像的同時亦推動了經濟。

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記者：張以正