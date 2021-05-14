【業績│出口股】敏華主席：出口訂單仍多 未來主要集中內銷市場、全年派息增逾3成　績後股價升7.1%（第二版）

▲ 敏華全年多賺17%至19億元、派息增逾3成

敏華控股 （01999） 公布，至今年3月底全年盈利增17%至19.25億元，期內收入按年增35%至164億元。敏華控股擬派末期息0.16元，按年增加33%，全財年派息0.26元，按年增37%。敏華控股公布業績後股價最多升逾9%，收市升7.1%，報16.3元，成交額2.75億。

出口訂單沒有下跌 預計上半年僅能交付最多一半外銷訂單

董事局主席黃敏利表示，公司過往主要以出口為主，雖然目前出口外銷的營業額佔比下降，但增長率並沒有大幅度下跌，接收的訂單仍然非常多，但因全球貨運堵塞嚴重，貨品運不出去，預計今年上半年只有最多一半訂單的貨物能夠順利運出，預計該情況直至8月底才有機會緩解。

內銷成主要收入動力 功能沙發將再分拆4至5個新系列

至於內銷方面，黃敏利指，去年起中國市場成為主要銷售收入來源，相信中國整體銷售規模增長速度仍然會加快，但預期今年該市場增速會放緩，但淨開店數目能夠維持去年水平，未來公司主要發展戰略亦會集中在中國。

他又表示，敏華的核心產品是功能沙發，在國內市場未來會考慮再分拆4至5個新系列銷售。

負債比率大幅下跌 派息金額增近四成

今年派息大增逾三成，黃敏利解釋，前兩年因投資越南工廠和深圳前海總部，公司投資加大，負債率提升，因此減少派息金額，但現時負債比率由去年同期的59.4%下降至33.4%，因此決定增加今年的末期息。

敏華全年中國市場收入增長46.9%至102.14億元，當中線下門店渠道收入達69.1億元，按年增長76.8%；線上電商渠道收入達21.89億元，按年增長45.2%。而截至3月31日，公司門店數量達4122家，當中中國市場門店淨增加1125間。

公司表示，對上一個財政年度受疫情以及人民幣升值影響，前期消費需求疲弱，外銷市場訂單大幅受損，不過因內銷市場增長強勁，因此全年收入仍有三成半的增長。

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記者：麥德銘、梁安琪