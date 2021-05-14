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【券商點睇】實體融資需求旺盛 內銀低估值易跑贏

股樓投資 13:10 2021/05/14

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在5月，中港股市浮浮沉沉，內銀股多少起了定海神針的作用，抵銷了來自科網股的頽勢。事實上，在目前的宏觀及政策環境下，券商依然認為內銀股值得吼。

【基金點睇】國內基金經理力挺醫藥板塊 揀股聚焦三大領域，請按【見下頁

中銀證券指出，4月信貸、社融增速較3月均下行，但企業中長期信貸增長良好，反映出實體融資需求旺盛。其中，信用供給端的邊際收緊和實體部門較好的信貸需求有助於銀行資產端收益率的回升，對銀行息差帶來正面影響。

【大行點睇】4月貨幣增速降並不代表人行收水 中金指房地產以外融資需求開始轉弱，請按【見下頁

尤其是，目前內銀板塊估值對應2021年預測市帳率為0.87倍，仍具備低估值、低持倉的特點，市場流動性收緊預期下，繼續看好板塊表現。

個股方面，該行建議關注特色優質個股，如招商銀行（03968）、平安銀行（深：000001）、寧波銀行（深：002142），具備區位經濟優勢的高成長性個股，則有杭州銀行（滬：600926）、成都銀行（滬：601838）、江蘇銀行（滬：600919）。

 

【延伸閱讀】5月部署：冠軍分析師張憶東 季度調整近尾聲 5月迎來入市良機  薦10隻盈利驅動優質股，請按【見下頁

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記者：林衛

A股 港股 板塊 成都銀行（滬：601838） 杭州銀行（滬：600926） 江蘇銀行（滬：600919） 寧波銀行（深：002142） 平安銀行（深：000001） 招商銀行（03968）

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