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【科技股】阿里業績遜預期股價挫 現價買唔買得過?

股市 13:30 2021/05/14

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阿里巴巴-SW （09988） 業績遜預期，股價應聲下挫，中薇證券研究部董事黃偉豪分析指，市場仍觀望其業績及估值的合理性，料短期股價在200元左右區間上落。他續指，撇除反壟斷罰款帶來的影響，阿里巴巴的業績表現仍差過大行預期，反映其電商業務增長已放緩，過往阿里的重心傾向在一二線城市，如今在三四線城市的業務也日益擴大，料面對的競爭加劇，而利潤水平也較低，繼而影響其經調整盈利增長。

黃偉豪表示，而阿里現價來計算，市盈率大約是20多倍，屬於合理水平，但阿里在新業務的投放仍需數年時間才踏入「收成期」，故不宜期望阿里股價在短期內有太大升幅。

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阿里巴巴－SW（09988） 股票

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