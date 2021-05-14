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【基金點睇】國內基金經理力挺醫藥板塊 揀股聚焦三大領域

股樓投資 12:54 2021/05/14

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儘管今年市場焦點移向周期股，惟從不同數據均顯示，國內基金經理對醫藥板塊始終念念不忘，經常趁跌市低吸心頭好。

【A股布局】去年A股研發投入破萬億大關 邊家公司最落本搞研發？，請按【見下頁

博時醫療保健基金的基金經理葛晨認為，之前市場出現大幅回調，主要是部分龍頭白馬股機構抱團情緒高漲，本身有調整壓力。但是，業績本是最好的催化劑，醫藥行業本身不是一個炒主題、炒事件的行業，行業最大的特點是長期確定性增長，疫情可能不會很快結束，故醫藥行業的投資機遇仍在。

【大行點睇】4月貨幣增速降並不代表人行收水 中金指房地產以外融資需求開始轉弱，請按【見下頁

他表示，醫藥板塊未來長期看好三大領域。第一大領域是創新，比如創造出市場其他企業做不出來的藥，不過創新的難度很大，仍需要仔細分析。相對來說，醫療器械上的創新更容易把握。
第二大領域是「開源」，背後的投資邏輯是，一些非民生屬性的事業、改善型需求存在投資機遇，比如最近在A股比較熱門的醫學美容概念。

在他看來，醫保內的部分其實是「保基礎」，醫保外的部分則是「加槓桿」，當經濟上行或者需求上行時，「加槓桿」的需求增速自然會更快。

第三大領域是「賺海外的錢」。中國目前擁有優勢的是高素質的勞動力人口及產業鏈優勢，相對較齊全、效率較高、成本較低，其中蘊含著巨大的投資機遇。
 

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

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記者：林衛

醫藥股 低吸 板塊 中國 A股

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