美國最大油管公司交贖金 近4000萬換解鎖

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline上周五（7日）遭黑客攻擊，服務一度暫停多時，幸好現今已陸續恢復運作。但有美傳報稱，公司已支付500萬美元的贖金，換取黑客提供解鎖方法，服務才能提早恢復。美國總統拜登指攻擊與俄羅斯政府無關，但黑客大有可能來自俄羅斯。

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《彭博社》報稱，經歷6日停擺後，Colonial Pipeline最終仍向東歐犯罪集團Darkside支付500萬美元（約3,890萬港元）贖金。Darkside收錢後，向公司提供解密工具，讓輸油管系統重新上線提供服務。但Colonial Pipeline嫌解密工具速度慢，改用備份資料恢復系統。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，Colonial Pipeline不應該支付贖金，因此公司是網絡攻擊的受害者。有批評認為被勒索公司不應該支付贖金，憂慮黑客組織得手後又獲利，只會加劇網路攻擊發生的頻率。

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美國總統拜登（Joe Biden）周四（13日）強調，不認為俄羅斯政府牽涉今次網絡攻擊，但有理由相信黑客來自俄羅斯首都莫斯科，因為政府人員偵測到當地正是攻擊源頭。

責任編輯：吳漢培