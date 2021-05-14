【英國王室】哈里剖白肯接受心理治療 全靠愛妻梅根鼓勵

▲ 哈里周四（13日）出席節目宣傳時，表示他願意接受心理治療全因受到愛妻梅根鼓勵。

英國哈里王子與夫人梅根早前於專訪揭露英國王室内幕，引起外界轟動。哈里周四（13日）出席節目宣傳時，表示他願意接受心理治療全因受到愛妻梅根鼓勵，讓他能夠積極面對人生中的多項心理創傷。

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▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 哈里前往阿富汗服役及與梅根一起面對的黑暗時光，當時也令他倍感無助。 ​​​​​​

哈里（Prince Harry）周四出席美國演員謝潑德（Dax Shepard）的Podcast節目，為他與奧花雲費（Oprah Winfrey）合作的紀錄片「你看不見的我」（The Me You Can't See）宣傳。

謝潑德問到哈里為甚麼會主動尋求心理治療，哈里解釋全因梅根（Meghan Markle）與他討論這個話題，並鼓勵他接受專業心理治療。

哈里指出，梅根當時表示能看到丈夫的心傷，稱哈里會因事情脫離掌控而憤怒，甚至是怒火中燒（blood boil）。

哈里更表示：

我從來沒有尖叫或呼喊過，拳擊是發洩攻擊情緒的最佳方式。 （I’ve never screamed, I’ve never shouted but for me the best way of letting out the aggression is through boxing.）

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哈里指出人生中曾經歷三段無助的時光，首先是他童年時與母親戴安娜王妃（Princess Diana）躲避狗仔隊追訪、前往阿富汗服役及與梅根一起面對的黑暗時光。

哈里在與梅根對話後，鼓起勇氣接受心理治療，更表示治療讓他變成一個更好的父親，和解決了他人生中遇到的大量心理創傷。

哈里更坦言他與梅根搬到美國居住後，他感覺生活變得更自由。他表示自己能夠抬起頭（lift my head）生活，更可輕鬆地帶著兒子阿奇（Archie）踩單車。

責任編輯：鄭錦玲