【英國王室】哈里剖白肯接受心理治療 全靠愛妻梅根鼓勵

英國哈里王子與夫人梅根早前於專訪揭露英國王室内幕,引起外界轟動。哈里周四(13日)出席節目宣傳時,表示他願意接受心理治療全因受到愛妻梅根鼓勵,讓他能夠積極面對人生中的多項心理創傷。

哈里(Prince Harry)周四出席美國演員謝潑德(Dax Shepard)的Podcast節目,為他與奧花雲費(Oprah Winfrey)合作的紀錄片「你看不見的我」(The Me You Can't See)宣傳。

謝潑德問到哈里為甚麼會主動尋求心理治療,哈里解釋全因梅根(Meghan Markle)與他討論這個話題,並鼓勵他接受專業心理治療。

哈里指出,梅根當時表示能看到丈夫的心傷,稱哈里會因事情脫離掌控而憤怒,甚至是怒火中燒(blood boil)。

哈里更表示:

我從來沒有尖叫或呼喊過,拳擊是發洩攻擊情緒的最佳方式。

(I’ve never screamed, I’ve never shouted but for me the best way of letting out the aggression is through boxing.)