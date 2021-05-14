【海洋公園革新】「重生方案」改變營運模式　海洋公園盼大眾打破傳統思維

▲ 海洋公園人力資源執行總監符譯文（右）指，希望市民可以打破傳統樂園的既定思維模式，理解海洋公園的革新。

海洋公園早前獲立法會財委會通過「重生方案」的撥款，海洋公園主席劉鳴煒早前就透露，公園日後不少設施，包括山下園區將會外判營運。

海洋公園人力資源執行總監符譯文指出，樂園大幅度的轉變，大眾或需時接受，「事實上，全球有不少樂園如環球影城、美國『迪士尼之泉（Disney Springs）』都以類似的模式營運。希望市民可以打破傳統樂園的既定思維模式，理解海洋公園的革新。」

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符又指，對於員工來說，或是另外一個挑戰。「同事工作模式會與過往不同，甚至進行大改變。如遊戲操作員未來可能不但要操作機動遊戲，有機會還要協助舉辦活動等。」她直言，理解同事會對此不習慣，但依然盼望同事可以明白公司的情況。公司也會盡力聆聽他們的疑慮，例如持續定期舉行員工大會以及設有員工諮詢委員會，讓同事表達自己的意見，並為他們提供適當的協助。

▲ 水上樂園預計將在今年夏季正式開幕，將設27景點12項水上遊樂設施。（黃建輝攝）

員工疫市減薪 盼營運穩定後可派雙倍獎金作回報

與此同時，去年受新冠肺炎疫情影響，香港海洋公園經歷三次閉園，缺乏收入。公園為持續實行嚴格的成本管理，並秉持謹慎使用政府撥款的原則，員工視乎職級減薪5%至15%。符譯文直言：「這是相當艱難的決定，也相當感激員工支持及配合。」她也多次重申，該企堅持不會裁員。

她指出，2003年SARS爆發，當時作出首次封園的決定，不過當時也只是一星期停業一日。惟是次疫情爆發期間曾多次閉園，比起當時情況嚴重得多。「SARS期間，員工也曾經減薪及放無薪假。而鑑於本次新冠肺炎疫情對樂園實在太大打擊，只能再次採取相關緊急措施。」

符譯文又稱，當時SARS完結後，經濟在2008年再次起飛，為了感激員工在SARS期間共渡難關，當時就曾先後多次派發雙倍獎金，回饋員工。她坦言，盼望待疫情穩定，加上水上樂園的業務營運走上軌道，就可以為員工重新調整薪金，甚至可參考當時SARS後的做法，回報員工的配合。

她又透露，現時也會定期與董事局開會，將不斷按市況，不停商討及審視所有成本控制措施。但目前營運情況仍不穩定，難以短期內復甦，未能預計何時可全面恢復原狀。

記者：曾曉汶