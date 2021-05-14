【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後股價挫逼失一年低位　一文大行最新目標價及評級

阿里巴巴 （09988） 上季業績遜預期，股價下挫，曾跌6.1%低見200.2元，為去年6月初以來最低。個別大行調低阿里巴巴目標價及今年盈利預測，但普遍維持評級不變。

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大行予阿里巴巴最新評級及目標價

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大摩料本財年業績平淡

大摩指出，阿里巴巴第四季收入按年增64%至1870億人民幣，勝預期；客戶管理收入（CRM）按年增長4成有驚喜，但雲業務收入僅增長37%，遜預期。另外，經調整EBITA僅增長14%反映利潤率降低，主要因為對戰略領域方面投資，如淘寶交易、社區團購業務。

大摩指出，阿里巴巴今年目標收入達9300億人幣以上，大致符合該行預測，但阿里巴巴計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，EBITA增長指引低過市場預測。大摩預測核心商務和總EBITA在22財年保持平淡，分別達1,960億人幣和1,740億人幣，維持增持評級及300美元目標價不變。

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瑞信：市場或對投資計劃有負面解讀

瑞信亦指，雖然阿里巴巴收入指引大致符合預期，但市場可能對阿里巴巴上述的投資計劃有負面解讀，而且新投資及CGP需要多年的投資，意味短期盈利增長空間有限，而且電商行業競爭亦不利公司。瑞信調低阿里巴巴2022至23年預測預測9至13%，並削目標價17%，由304元降至251元，評級維持跑贏大市。該行又指，阿里巴巴最低估值為190美元，這應為長線投資者提供良好的買入機會。

大和：投資為必要一步

大和亦指出，阿里巴巴管理層希望專注於積極擴展社區團購業務、新零售等，可能會進一步拖累其核心商業業務的整體盈利能力，調低2022年至23年每股盈利預測7%，並調低目標價至290元。大和指，公司投資規模大大高於過去幾年，可能成為短期憂慮，但認為這是公司進一步加強其在消費者中價值地位的必要一步。大和認為，阿里現時估值吸引，重申買入評級，仍為該行大型科網股的首選。

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編輯：吳敏芳