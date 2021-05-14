【疫市請人】海洋公園水上樂園招聘　執行總監教路：更看重態度、個人特質

▲ 海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（右）表示，水上設施營運專員與傳統救生員的工作性質並非相同，所以會更看重應徵者的熱誠和態度，親和力要夠強。

營運逾40年、曾在2012年獲頒「全球最佳主題樂園」的香港海洋公園，一直都是港人集體回憶，惟去年受到新冠肺炎疫情打擊，不得不轉型，密鑼緊鼓籌備全新的「重生方案」。為籌備進行大革新，海洋公園最新建設的水上樂園最快在8月開張，近日也積極計劃注入新血，連月舉辦多個招聘日，當中涉及水上安全見習員、保安、餐飲等職位。

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耗資逾37億元、動工逾5年的海洋公園水上樂園正進入最後準備階段，預計在今年夏季正式開幕。有豐富水上樂園營運經驗的余柏逸（Bryan Fish），受邀成為水上樂園的執行總監。他接受本報專訪時直言，水上樂園是海洋公園重大發展的里程碑，對於水上樂園的每項細節他都會審慎研究及對待，當中包括聘請人才。

海洋公園自3月31日起舉行招聘會，招募約400名水上樂園全職員工，當中包括水上設施營運專員、保安、客服等，職級涵蓋初級員工至監督和經理等，薪酬視乎經驗而定。余柏逸表示，申請反應熱烈又理想，目前仍在開放應徵，盼能為不同人士提供機會，「現時我們正不斷進行面試和篩選，希望能挑選最合適的人選，確保遊客在遊玩時安全和有良好體驗。」他又指，預計在開園後，將會視乎情況，或將持續聘請短期合約及兼職，應付樂園在高峰期的客流量增加。

▲ 海洋公園由3月31日起舉行招聘會，招募約400名水上樂園全職員工，當中包括水上設施營運專員、保安、客服等，職級涵蓋初級員工至監督和經理等，薪酬視乎經驗而定。（資料圖片）

余柏逸透露，水上設施營運專員的入圍求職者，將應邀接受體格評估，當中涵蓋視力（視覺敏銳度在佩戴矯視眼鏡、隱形眼鏡或沒矯視的情況下達20/25）、心臟健康、強度，以及基本游泳能力測試（如至少能於限時內游泳50米）。他又強調，水上安全見習員的職位並非專為游泳健將而設，就算非泳術精湛者，只要不怕水，毋須工作經驗都可以申請。

熱誠和態度最重要 面試時應凸顯個人特質

他解釋，獲聘後樂園將會提供數周訓練課程，當中包括國際水上安全機構Ellis & Associates的營運訓練課程；此外，如獲聘者無拯溺牌，園方亦會安排提供相關訓練。余柏逸稱：「游泳技巧都是靠訓練得來的，我反而會更看重申請者的熱誠和態度。」海洋公園人力資源執行總監符譯文則笑言，余柏逸是救生員出身，對於體能依然會有既定要求，提醒獲聘者要做好準備，迎接余柏逸「苛刻」的訓練。

▲ 海洋公園人力資源執行總監符譯文則笑言，余柏逸是救生員出身，對於體能依然會有既定要求，提醒獲聘者要做好準備，迎接余柏逸「苛刻」的訓練。（黃建輝攝）

余柏逸也提供了面試貼士，他指水上設施營運專員與傳統救生員的工作性質並不相同，更加需要為遊客帶來樂趣及氣氛，而且要樂於助人，因此他會更留意申請人的面試表現。「獲聘的首要條件，必定是對我們公司及職位有一定的了解，建議申請者在面試前，必須熟讀樂園背景，尤其海洋公園主打『水和大自然』，如果對於這兩方面有一定的認識，必然會更有優勢。」

此外，他也會看重面試時應徵者能否凸顯自己的個人特質，尤其是溝通及互動方面，「希望員工都可以用『調皮及陽光』的語調，與遊客互動，親和力夠強，才能增加遊玩樂趣，不要太過死板認真。」而且宜表現最真實的自己，富冒險精神、愛刺激玩樂也會加分。

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記者：曾曉汶