  • 33°C
香港時間 : 2021514日 (五) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市請人】海洋公園水上樂園招聘　執行總監教路：更看重態度、個人特質

商業 12:32 2021/05/14

分享：

海洋公園水上樂園執行總監余柏逸（右）表示，水上設施營運專員與傳統救生員的工作性質並非相同，所以會更看重應徵者的熱誠和態度，親和力要夠強。

營運逾40年、曾在2012年獲頒「全球最佳主題樂園」的香港海洋公園，一直都是港人集體回憶，惟去年受到新冠肺炎疫情打擊，不得不轉型，密鑼緊鼓籌備全新的「重生方案」。為籌備進行大革新，海洋公園最新建設的水上樂園最快在8月開張，近日也積極計劃注入新血，連月舉辦多個招聘日，當中涉及水上安全見習員、保安、餐飲等職位。

【海洋公園】兩大主題樂園重啟　海洋公園及香港迪士尼樂園有甚麽優惠？

【樂園重開】美國加州主題樂園重開　帶動中小企生意復甦

耗資逾37億元、動工逾5年的海洋公園水上樂園正進入最後準備階段，預計在今年夏季正式開幕。有豐富水上樂園營運經驗的余柏逸（Bryan Fish），受邀成為水上樂園的執行總監。他接受本報專訪時直言，水上樂園是海洋公園重大發展的里程碑，對於水上樂園的每項細節他都會審慎研究及對待，當中包括聘請人才。

海洋公園自3月31日起舉行招聘會，招募約400名水上樂園全職員工，當中包括水上設施營運專員、保安、客服等，職級涵蓋初級員工至監督和經理等，薪酬視乎經驗而定。余柏逸表示，申請反應熱烈又理想，目前仍在開放應徵，盼能為不同人士提供機會，「現時我們正不斷進行面試和篩選，希望能挑選最合適的人選，確保遊客在遊玩時安全和有良好體驗。」他又指，預計在開園後，將會視乎情況，或將持續聘請短期合約及兼職，應付樂園在高峰期的客流量增加。

海洋公園由3月31日起舉行招聘會，招募約400名水上樂園全職員工，當中包括水上設施營運專員、保安、客服等，職級涵蓋初級員工至監督和經理等，薪酬視乎經驗而定。（資料圖片）

余柏逸透露，水上設施營運專員的入圍求職者，將應邀接受體格評估，當中涵蓋視力（視覺敏銳度在佩戴矯視眼鏡、隱形眼鏡或沒矯視的情況下達20/25）、心臟健康、強度，以及基本游泳能力測試（如至少能於限時內游泳50米）。他又強調，水上安全見習員的職位並非專為游泳健將而設，就算非泳術精湛者，只要不怕水，毋須工作經驗都可以申請。

熱誠和態度最重要　面試時應凸顯個人特質

他解釋，獲聘後樂園將會提供數周訓練課程，當中包括國際水上安全機構Ellis & Associates的營運訓練課程；此外，如獲聘者無拯溺牌，園方亦會安排提供相關訓練。余柏逸稱：「游泳技巧都是靠訓練得來的，我反而會更看重申請者的熱誠和態度。」海洋公園人力資源執行總監符譯文則笑言，余柏逸是救生員出身，對於體能依然會有既定要求，提醒獲聘者要做好準備，迎接余柏逸「苛刻」的訓練。

海洋公園人力資源執行總監符譯文則笑言，余柏逸是救生員出身，對於體能依然會有既定要求，提醒獲聘者要做好準備，迎接余柏逸「苛刻」的訓練。（黃建輝攝）

余柏逸也提供了面試貼士，他指水上設施營運專員與傳統救生員的工作性質並不相同，更加需要為遊客帶來樂趣及氣氛，而且要樂於助人，因此他會更留意申請人的面試表現。「獲聘的首要條件，必定是對我們公司及職位有一定的了解，建議申請者在面試前，必須熟讀樂園背景，尤其海洋公園主打『水和大自然』，如果對於這兩方面有一定的認識，必然會更有優勢。」

此外，他也會看重面試時應徵者能否凸顯自己的個人特質，尤其是溝通及互動方面，「希望員工都可以用『調皮及陽光』的語調，與遊客互動，親和力夠強，才能增加遊玩樂趣，不要太過死板認真。」而且宜表現最真實的自己，富冒險精神、愛刺激玩樂也會加分。

點擊圖片即睇水上樂園重點遊樂設施：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

記者：曾曉汶

相關文章

【疫市荀工】政府部門1823熱線聘助理客戶服務主管　中學畢業月薪可高達21,810元
2021/05/11
【疫市荀工】政府部門1823熱線聘助理客戶服務主管　中學畢業月薪可高達21,810元
【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）
2021/05/12
【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）
【疫市招聘】貨運需求增長強勁　香港貨運航空增聘14%機組人員
2021/04/01
【疫市招聘】貨運需求增長強勁　香港貨運航空增聘14%機組人員

你可能感興趣

【疫市荀工】政府部門1823熱線聘助理客戶服務主管　中學畢業月薪可高達21,810元
16:15 2021/05/11
【疫市荀工】政府部門1823熱線聘助理客戶服務主管　中學畢業月薪可高達21,810元
【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）
17:30 2021/05/12
【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）
【疫市招聘】貨運需求增長強勁　香港貨運航空增聘14%機組人員
15:25 2021/04/01
【疫市招聘】貨運需求增長強勁　香港貨運航空增聘14%機組人員
主題樂園 玩樂 新冠肺炎 保安 新冠肺炎疫情 疫情 記者 招聘會 海洋公園 香港

上一篇文章

【好想去旅行】HK Express推「早鳥優惠2.0」　288元起飛泰韓台　無限次免費更改航班

下一篇文章

【疫市擴充】韓流持續 Pizza Maru登陸荃新天地　推「全民拉芝」遊戲送手工啤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品