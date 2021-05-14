【A股布局】去年A股研發投入破萬億大關 邊家公司最落本搞研發？

據內地統計，去年逾3,800家中國A股上市公司，研發支出合計1.02萬億元（人民幣，下同），按年增加13.6%，折合平均每家公司投入2.65億元。

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以行業計，18個行業研發支出總額過百億，超過500億元的有建築裝飾、電子、汽車、機械設備、計算機、醫藥生物、化工、電氣設備等8個行業，其中建築裝飾行業研發支出總額高達1,562.6億元，增長30%，支出總額繼續高居榜首；另一個研發過千億的行業為電子行業，研發總支出達1,302.5億元，同比增長24%。

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從投入力度來看，最捨得投入資金搞研發的莫過於科技行業。統計顯示，計算機、通信、國防軍工、電子、機械設備5個行業在研發力度，研發支出佔收入佔比超過5%，其中計算機行業以9.05%的研發力度高居榜首。

但以總量角度，勢估不到中國建築（滬：601668）連續兩年佔據《A股研發投入排行榜》榜首，其研發投入達293.92億元，同比增長34.38%。研發投入超100億的上市公司數量增長至13家，相較2019年新增中國中冶（滬：601618）、美的集團（深：000333）、工業富聯（滬：601138）3家。

從增幅來看，研發投入50強名單中僅5家公司研發支出同比降低，7家上市公司研發投入同比增長50%以上，中國船舶（滬：600150）、一汽解放（深：000800）的研發投入增幅超過100%。

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記者：林衛